В Челябинске врачи достали из горла ребенка строительную скрепку

В Челябинске врачи вытащили из горла двухлетнего ребенка строительную скрепку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной детской клинической больницы.

Девочка во время ремонта в квартире нашла строительную скрепку и отправила ее в рот. Скрепка воткнулась острыми концами в слизистую между пищеводом и гортанью. Ребенок безостановочно плакал, поэтому родители отвезли девочку в больницу.

Ребенка доставили в экстренное отделение ЧОДКБ, где через несколько минут врачи с помощью эндоскопа достали скрепку.