23 Августа 2022
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Происшествия Челябинская область
Коридор в больнице (2022) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске врачи достали из горла ребенка строительную скрепку

В Челябинске врачи вытащили из горла двухлетнего ребенка строительную скрепку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной детской клинической больницы.

Девочка во время ремонта в квартире нашла строительную скрепку и отправила ее в рот. Скрепка воткнулась острыми концами в слизистую между пищеводом и гортанью. Ребенок безостановочно плакал, поэтому родители отвезли девочку в больницу.

Ребенка доставили в экстренное отделение ЧОДКБ, где через несколько минут врачи с помощью эндоскопа достали скрепку.

Теги: ребенок, врач, скрепка,



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