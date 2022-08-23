В Челябинске врачи достали из горла ребенка строительную скрепку
В Челябинске врачи вытащили из горла двухлетнего ребенка строительную скрепку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной детской клинической больницы.
Девочка во время ремонта в квартире нашла строительную скрепку и отправила ее в рот. Скрепка воткнулась острыми концами в слизистую между пищеводом и гортанью. Ребенок безостановочно плакал, поэтому родители отвезли девочку в больницу.
Ребенка доставили в экстренное отделение ЧОДКБ, где через несколько минут врачи с помощью эндоскопа достали скрепку.