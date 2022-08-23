В Африке в РПЦ перешла первая монашеская община

В РПЦ впервые перешла монашеская община в Африке. Это произошло в городе Амбатундразака на Мадагаскаре, сообщил патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид.

29 декабря 2021 года Священный Синод РПЦ принял под омофор патриарха Московского и всея Руси православных Африки, создав на ее территории свой Экзархат. То есть вся Африка стала канонической территорией РПЦ, так как Александрийский Патриархат (АП), который ранее окормлял Африку, ушел в раскол. На данный момент в РПЦ перешли уже около 200 священнослужителей, и в скором времени ожидается еще большое пополнение, отмечал недавно митрополит.

Священник АП, узнав о решении монахинь, обвинил их в краже и вызвал полицию. Но та, приехав, отказалась их арестовать. Последней каплей для монахинь, принявших свое решение, стало то, что управляющий мадагаскарской епархией АП митрополит Игнатий (Сеннис) принуждал их лжесвидетельствовать против клириков, которые ранее перешли в Африканский Экзархат РПЦ.

На Мадагаскаре проживает 25 млн человек. К 2050 году его население должно достичь 50 млн. Половина мадагаскарцев моложе 19 лет.

АП всюду пытается препятствовать переходу священнослужителей и мирян в РПЦ, не гнушаясь самыми подлыми приемами. Так, в селе Сокойне (Танзания) местный александрийский епископ попытался подкупить прихожан. Зная тяжелую ситуацию с продуктами, он привез им мешки с мукой. Когда община не поддалась, он перекрыл доступ к единственной скважине с чистой водой, которая находилась на территории храма. И поставил условие, что только его прихожане получат воду. Верующие не изменили позиции. Силами РПЦ была пробурена скважина для снабжения населения чистой питьевой водой. До этого воду носили вручную из ближайшего водоема, рассказал патриарший экзарх.

С приходом РПЦ в Африку число православных христиан может вырасти, поскольку во многих африканских странах с симпатией относятся к России еще со времен СССР. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе недавнего визита в Африку сказал, что ее роль во внешней политике России будет "существенно повышена". Историк Андрей Фурсов считает, что Африка для России является потенциальной макрозоной.