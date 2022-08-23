23 Августа 2022
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Политика В бывшем СССР За рубежом
заграничный паспорт (2018) | Фото: Валерий Горелых

Страны Балтии могут запретить въезд россиянам независимо от решения ЕС

Страны Балтии, Польша и, возможно, Финляндия могли бы ввести региональный запрет на выдачу виз россиянам, если не будет общего решения ЕС, заявил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис.

При этом министр отметил, что Литва в первую очередь будет "стремиться к европейскому решению, потому что оно самое устойчивое, самое верное с правовой точки зрения", пишет "МК".

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что не поддерживает полный запрет на выдачу шенгенских виз россиянам. Также к этой идее отрицательно отнесся канцлер ФРГ Олаф Шольц. Кипр, Греция и Португалия выступили против инициативы.

Напомним, Литва, Латвия, Эстония и Чехия уже приостановили выдачу виз россиянам. Финляндия планирует максимально сократить число принимаемых заявок на визу, так, чтобы ждать ее пришлось пять-шесть месяцев.

Теги: балтия, ес, виза, россияне



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