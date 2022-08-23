Разработан "Спутник V" против штаммов коронавируса "дельта" и "омикрон" - РФПИ

НИЦ им. Гамалеи разработал вариант вакцины "Спутник V", адаптированный против штаммов коронавируса "дельта" и "омикрон". Об этом говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который выступает инвестором производства.

"Новый вариант вакцины создан с учетом особенностей штамма "дельта" и широко доминирующего по всему миру в последние месяцы штамма "омикрон". Состав препарата учитывает мутацию L-452-R, которая присутствует в варианте "омикрона" BA.5, но отсутствует в варианте ВА.1", — говорится в сообщении РФПИ.

Фонд отмечает, что новая версия "Спутника V" "обеспечивает достоверное снижение вирусной нагрузки в легких у животных, зараженных вариантом "омикрона" BA.5".

В середине августа о разработке рассказывал и глава НИЦ им. Гамалеи академик Александр Гинцбург. По словам ученого, быстро внедрить препарат по действующим правилам не получится. Отмечается, что пока не ясно, как будут проходить испытания. Если по действующим правилам, то они займут 5-6 месяцев. "Но за это время появится новый штамм", - сказал ученый. Проблему решит изменение действующих правил. Необходимость новой вакцины академик объяснил тем, что вируснейтрализация "Спутник V" против BA.5 упала в десять раз.