Средний Урал отметит 85-летие писателя Владислава Крапивина в 2023 году

В 2023 году Свердловская область отпразднует 85-ый день рождения советского детского писателя, журналиста и сценариста Владислава Крапивина. Увековечить память и провести праздничные мероприятия предложили семья писателя и общественность.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информполитики региона, в уже сформированный оргкомитет вошли вдова Крапивина Ирина, министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, а также представители регионального минкультуры, минобразования, минсоцполитики, администрации города, учреждений культуры, образовательных учреждений и депутаты. Возглавит подготовку к празднику замгубернатора региона Павел Креков.

В Свердловской области также ежегодно вручается Международная литературная премия имени В.П.Крапивина, что является крупнейшим культурным событием Среднего Урала и России

Отряд "Каравелла", созданный по инициативе писателя, отметил в 2021 году свое 60-летие. За это время через школу прошло более 30 тыс. детей. Организация также помогла в создании интерактивного проекта "Командорские острова", открытие которого состоялось в этом году. С недавнего времени свердловчане могут посетить уголок комнаты Владислава Крапивина, для создания которой использовались в том числе и личные вещи его семьи.

Лауреат премии Ленинского комсомола, премии "Аэлита" журнала "Уральский следопыт" и Союза писателей РСФСР скончался 1 октября 2020 года.