Средний Урал отметит 85-летие писателя Владислава Крапивина в 2023 году

23 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Запорожскую АЭС придется законсервировать

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
Владислав Крапивин (2020) | Фото из семейного архива

Средний Урал отметит 85-летие писателя Владислава Крапивина в 2023 году

В 2023 году Свердловская область отпразднует 85-ый день рождения советского детского писателя, журналиста и сценариста Владислава Крапивина. Увековечить память и провести праздничные мероприятия предложили семья писателя и общественность.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информполитики региона, в уже сформированный оргкомитет вошли вдова Крапивина Ирина, министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, а также представители регионального минкультуры, минобразования, минсоцполитики, администрации города, учреждений культуры, образовательных учреждений и депутаты. Возглавит подготовку к празднику замгубернатора региона Павел Креков.

В Свердловской области также ежегодно вручается Международная литературная премия имени В.П.Крапивина, что является крупнейшим культурным событием Среднего Урала и России

Отряд "Каравелла", созданный по инициативе писателя, отметил в 2021 году свое 60-летие. За это время через школу прошло более 30 тыс. детей. Организация также помогла в создании интерактивного проекта "Командорские острова", открытие которого состоялось в этом году. С недавнего времени свердловчане могут посетить уголок комнаты Владислава Крапивина, для создания которой использовались в том числе и личные вещи его семьи.

Лауреат премии Ленинского комсомола, премии "Аэлита" журнала "Уральский следопыт" и Союза писателей РСФСР скончался 1 октября 2020 года.

Теги: Крапивин, писатель, празднование



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети