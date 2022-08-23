Володин побывал в ДНР

Председатель Госдумы Вячеслав Володин побывал в ДНР. Он встретился с депутатами Народного Совета ДНР, руководством парламента и профильных комитетов, сообщает пресс-служба Госдумы.

Володина сопровождали, в частности, глава комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, председатель комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев, первый заместитель председателя комитета по обороне Андрей Красов.

"Нам необходимо сформировать единое правовое пространство в самых разных сферах – образовании, здравоохранении, транспорте, ЖКХ. Для этого мы организовали взаимодействие профильных комитетов с нашими коллегами из Народного Совета - в Государственной Думе в июле побывала делегация парламента ДНР", - сказал Володин.

Володин подчеркнул, что "в Донбассе постоянно работают более 70 депутатов Госдумы от всех фракций". Во время рабочей поездки состоялась встреча Володина с главой ДНР Денисом Пушилиным.