23 Августа 2022
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Политика ДНР и ЛНР
Спикер Госдумы Вячеслав Володин. (2020) | Фото: Дума ТВ

Володин побывал в ДНР

Председатель Госдумы Вячеслав Володин побывал в ДНР. Он встретился с депутатами Народного Совета ДНР, руководством парламента и профильных комитетов, сообщает пресс-служба Госдумы.

Володина сопровождали, в частности, глава комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, председатель комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев, первый заместитель председателя комитета по обороне Андрей Красов.

"Нам необходимо сформировать единое правовое пространство в самых разных сферах – образовании, здравоохранении, транспорте, ЖКХ. Для этого мы организовали взаимодействие профильных комитетов с нашими коллегами из Народного Совета - в Государственной Думе в июле побывала делегация парламента ДНР", - сказал Володин.

Володин подчеркнул, что "в Донбассе постоянно работают более 70 депутатов Госдумы от всех фракций". Во время рабочей поездки состоялась встреча Володина с главой ДНР Денисом Пушилиным.

Теги: Вячеслав Володин, ДНР



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