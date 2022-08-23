В Белгородской области учителей просят встречать и провожать детей

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рекомендовал учителям в первой половине сентября дежурить у пешеходных переходов возле школ. Об этом он сказал, отвечая на вопросы на своей странице в сети "ВКонтакте".

Дежурство будет добровольным. Предполагается, что учителя будут встречать школьников за час до начала уроков на пешеходных переходах перед школой, чтобы избежать попадания детей под машину. То же самое будет после уроков. В каждой школе достаточно учителей, которые согласятся на это, а поставить Росгвардию или полицейского возле каждой школы невозможно, считает губернатор. При этом ситуация осложняется соседством с Украиной.

На странице оставлено почти 800 комментариев. Самые популярные - те, где люди выражают недоумение: зачем нагружать учителей дополнительными обязанностями, пусть и добровольными?

"Хочу напомнить, что в этом году школы наши работают в две смены! И учителя, соответственно, тоже будут вести уроки в две смены! А когда на дежурство выходить? На рассвете, до уроков, и ночью, после второй смены? Считаю это просто унижением и оскорблением учительского труда", - написала учительница Юлия Жарикова, и ее комментарий стал самым популярным.

"Родительское всероссийское сопротивление" тоже скептически оценивает инициативу губернатора. К возможным терактам это вообще не имеет отношения, а безопасностью должны заниматься профессионалы. К тому же на видеослежку за детьми в регионе деньги находятся.

5 августа власти Белгородской области решили перевести школы в девяти районах региона, которые находятся в пятикилометровой приграничной зоне, на дистанционный формат с 1 сентября.