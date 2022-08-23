Лето 2022 стало самым засушливым в Европе со времен Средневековья

Эксперты из Объединенного исследовательского центра (JRC) ЕС надеются, что предстоящие осенние дожди смогут принести долгожданный конец великой засухе, которая может стать самой масштабной в Европе по крайней мере за последние 500 лет. В отчете JRC говорится, что осенние дожди могут стать лишь передышкой, поскольку ученые видят угрозу нового сухого периода для половины территории Европы. И лишь ближайшие месяцы будут более или менее соответствовать среднегодовым погодным нормам.

Автор отчета JRC Андреа Торети отмечает, что полный анализ засухи покажет, была ли она хуже весны и лета 2018 года, которые были также максимально засушливыми.

Эксперт пишет, что сейчас великие европейские реки почти пересохли, урожайность сокращается, а леса находятся под постоянной угрозой из-за пожаров.