В Магнитогорске осудят работника предприятия, допустившего столкновения вагона с поездом

Работника Магнитогорского комбината хлебопродуктов "Ситно" будут судить за нарушение правил безопасности движения, повлекшее причинение ущерба на сумму более 5 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

По версии следствия, в феврале прошлого года обвиняемый при проведении погрузочных работ не убедился в надежности закрепления вагона тормозными башмаками, и осуществил расцепку вагона. В результате вагон столкнулся с грузовым поездом.

Локомотивному депо Карталы был причинен ущерб на сумму более 5 млн рублей.