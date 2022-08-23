Фотографа Лошагина могут выпустить из колонии уже завтра

Фотограф Дмитрий Лошагин, отбывавший срок за убийство своей жены-модели, может оказаться на свободе уже завтра. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом стало известно после сегодняшнего решения Свердловского областного суда.

Сразу после заседания прокурор Наталья Пархоменко заявила, что мотивы сегодняшнего решения суд не озвучил. В ведомстве намерены дождаться мотивировочной части, изучить и потом принимать решение об обжаловании.

В свою очередь, адвокат Сергей Лашин отметил, что он очень рад, что суд услышал его доводы. По словам защитника, остается еще кассационное обжалование, но он выразил мнение, что кассационный суд поддержит доводы облсуда. Адвокат отметил, что фотографа могут выпустить из колонии уже завтра.

По словам защитника, на свободе Лошагин намерен работать реставратором мебели - именно такую профессию он получил в колонии.

Напомним, сегодня областной суд отклонил апелляцию прокуратуры, которая требовала отменить УДО Дмитрия Лошагина и оставить его за решеткой.