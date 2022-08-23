Здание администрации главы ДНР загорелось после обстрела ВСУ

В здании администрации главы ДНР, которое подверглось обстрелу ВСУ, возник пожар. Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР в Telegram.

После попаданий снарядов в здании администрации повреждены первые три и верхние два этажа, пишет Mash. Уточняется, что пожар локализован. Сотрудник администрации сообщил, что Дениса Пушилина в момент обстрела в здании не было.

Напомним, сегодня днем украинские войска обстреляли центр Донецка снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров.

По данным мэра Донецка, зафиксировано прямое попадание в многоквартирный дом в Ворошиловском районе. Обстрелом артиллерии НАТО также повреждена гостиница Central по улице Артёма. По последним данным, погибли три мирных жителя, еще шестеро ранены.