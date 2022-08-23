23 Августа 2022
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Разрушения у Администрации главы ДНР (2022) | Фото: telegram-канал Mash на Донбассе / t.me/mash_donbass

Здание администрации главы ДНР загорелось после обстрела ВСУ

В здании администрации главы ДНР, которое подверглось обстрелу ВСУ, возник пожар. Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР в Telegram.

После попаданий снарядов в здании администрации повреждены первые три и верхние два этажа, пишет Mash. Уточняется, что пожар локализован. Сотрудник администрации сообщил, что Дениса Пушилина в момент обстрела в здании не было.

Напомним, сегодня днем украинские войска обстреляли центр Донецка снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров.

По данным мэра Донецка, зафиксировано прямое попадание в многоквартирный дом в Ворошиловском районе. Обстрелом артиллерии НАТО также повреждена гостиница Central по улице Артёма. По последним данным, погибли три мирных жителя, еще шестеро ранены.

Теги: донец, обстрел, всу, здание администрации главы днр



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