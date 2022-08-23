NYT: Из-за Украины другие страны получают мало помощи

Из-за внимания богатых стран к Украине агентства по оказанию помощи сокращают помощь другим странам. Об этом пишет The New York Times.

Глава управления ООН по гуманитарной и чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс заявил, что сейчас самый большой дефицит финансирования, который когда-либо был, притом что Украине уходит очень много.

Программы помощи таким странам, как Гаити, Сальвадор, Бурунди, Мьянма, финансируются менее чем на 20%. В Сирии, Афганистане, Йемене эти цифры выше, но все равно намного ниже, чем на Украине.

43% людей, находящихся в поле внимания агентства ООН по делам беженцев, проживают всего в 12 странах: Уганде, Демократической Республике Конго, Судане, Южном Судане, Ираке, Эфиопии, Чаде, Йемене, Бангладеш, Иордании, Ливане и Колумбии. Во всех этих странах его программы финансируются менее чем на 30%.

Сейчас в мире насчитывается около 100 млн перемещенных лиц, по сравнению с примерно 39 млн в 2011 году. В это число включены как беженцы в другие страны, так и внутри своих собственных стран.