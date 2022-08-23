ФАС России согласовала кандидатуру министра тарифного регулирования и энергетики Пермского края

Ведомство рассмотрело и одобрило представление губернатора Пермского края о назначении на должность министра Марии Козловой, сообщили Накануне.RU в пресс-службе пермского УФАС.



ФАС России осуществляет контрольно-надзорные функции в сфере тарифного регулирования. У службы есть полномочия проводить аттестацию руководителей региональных тарифных ведомств и отдельных органов власти, в компетенцию которых входит госрегулирование цен тарифов. Таким образом, ФАС России контролирует единообразие тарифной политики на федеральном и региональном уровнях.



Мария Козлова имеет два высших образования по специальностям "Менеджмент организации" и "Математические методы в экономике". Обладает опытом работы в том числе на руководящих должностях в ресурсоснабжающих организациях. С 2020 года по настоящий момент занимает должность первого заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края.



В ходе рассмотрения кандидатуры особое внимание было обращено на актуальные вопросы в сфере тарифного регулирования на территории региона.