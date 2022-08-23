23 Августа 2022
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Общество В России
депутат Леонид Слуцкий (2018) | Фото: 1tv.ru

Новый лидер ЛДПР на прощании с Дугиной сделал неоднозначное заявление

В ЛДПР прокомментировали слова лидера партии Леонида Слуцкого, которые он сказал на панихиде по погибшей журналистке Дарье Дугиной.

Слуцкий завершил свою прощальную речь словами "Одна страна, один президент, одна победа!".

В Telegram на эту последнюю фразу из выступления Слуцкого обратил внимание журналист Александр Черных. Он отметил, что высказывание рифмуется с немецким нацистским лозунгом 1938 года "Один народ, одна империя, один вождь".

Примечательно, что в ЛДПР хоть и не видят никаких параллелей с нацистским лозунгом, но из записи выступления Слуцкого, опубликованной в Telegram, слова эти вырезали. Радиоведущий Юрий Будкин в своем Telegram-канале пишет: "Оно [высказывание] вызывает два вопроса: законно ли это заявление цитировать, и запрещены ли некоторые исторические параллели с событиями середины прошлого века. Или всё-таки можно и такие параллели возможны тоже? ЛДПР вроде решила не цитировать".

Зампред Госдумы, член ЛДПР Борис Чернышов считает, что во фразе, которая "отображает единство нашего общества", не надо искать "какие-то неправильные смыслы".

"Не надо искать какие-то неправильные смыслы в очень простой фразе, которая отображает единство нашего общества. Это разговор о единстве, символом которого стала, в том числе, и Дарья Александровна <…> Она как символ борьбы за нашу страну, за свободу, за мир. Чистый символ. Точно такие же чистые слова и чистый смысл подразумевался в выступлении Леонида Эдуардовича", - заявил Чернышов радио "Говорит Москва".

Теги: леонид слуцкий, лдпр, дарья дугина, лозунг



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