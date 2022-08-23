Терактами Украина добьется только противоположного - украинский политолог

Своими терактами против российских граждан Украина может добиться того, что россияне будут настроены в отношении Украины еще более бескомпромиссно. Об этом заявил украинский политолог Руслан Бортник, комментируя убийство Дарьи Дугиной.

Российское общество и так поддерживает военную спецоперацию на Украине. А вот "радикальная пассионарная часть российского общества требует сегодня намного большего, нежели предлагает российское политическое руководство". И своими действиями Украина способствует тому, что настроения российских граждан и действия российских властей могут стать более жесткими, считает Бортник.

Украинский телеграм-канал "Легитимный" сообщает, что в офисе Зеленского прошло срочное совещание. Было принято решение сместить информационный акцент и запутать общество кучей версий. Подозреваемая в убийстве Наталья Вовк вполне может быть "слита" - от нее просто отрекутся. Это может подорвать имидж украинских спецслужб, которые при первых же проблемах бросают своих исполнителей. Но больше всего у Зеленского опасаются ужесточения позиции России.

Другие каналы сообщают еще одну версию - что кто-то специально подставил Украину, чтобы она понесла имиджевый урон на Западе и ее поддержка стала не только невыгодной, но и более неприглядной.