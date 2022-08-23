Минобороны РФ: Установлен контроль над частью Николаевской области

В Минобороны РФ сообщили о том, что в результате наступления союзных сил установлен контроль над частью Николаевской области.

По данным министерства, на Херсонско-Николаевском направлении в районе Александровки войска уничтожили подразделения 28-й бригады ВСУ, вышли к административной границе Николаевской области.

"Взято под контроль 36 квадратных километров территории Херсонской области. Освобожден населенный пункт Комсомольское, продвижение в глубину обороны противника на этом направлении составило три километра. Установлен контроль над территорией Николаевской области площадью 12 квадратных километров", - говорится в сообщении Минобороны.

Напомним, ранее в МИД РФ предупредили, что Москва расширит "географические задачи спецоперации" дальше, если на Украину будет поставляться дальнобойное оружие.

В конце июля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что "географическими задачами спецоперации" теперь являются "не только ЛНР и ДНР", "это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий". По его словам, если Запад продолжит "накачивать" Украину дальнобойным оружием, например, HIMARS, географические задачи отодвинутся от нынешней линии еще дальше.