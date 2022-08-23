WP: США готовят Украину к ближним боям

Пентагон отправляет на Украину оружие и технику для боев на более близких дистанциях, намекая, что Киеву нужно вернуть утраченные позиции. Об этом пишет The Washington Post.

Сейчас мало что свидетельствует о том, что Украина готова к наступлению. Для этого ей надо больше войск, бронетехники и мощного оружия ближнего действия. Новый пакет военной помощи, по-видимому, является первым шагом к этому, считает издание.

Помощь на сумму почти 800 млн долларов, объявленная на днях, будет включать 40 взрывозащищенных транспортных средств, оснащенных катками, которые помогают взрывать мины, более легкие гаубицы, винтовки, ракетные пусковые установки с дальностью до трех миль.

“Разминирование - пример того, в чем украинцы будут нуждаться, чтобы идти вперед", - заявил высокопоставленный представитель министерства обороны США.

Предыдущие поставки оружия не изменили положение дел на фронте, так как ВСУ по-прежнему не идут в наступление, сказал чиновник.

Являются ли новые поставки из США требованием идти вперед? Старший научный сотрудник Института исследований внешней политики Роб Ли считает, что нет. Пентагон может просто использовать запасы, которых не жалко, вместо того чтобы использовать критические резервы и поставлять дорогостоящее или современное оружие. США уже присматриваются к списываемым транспортным средствам и оружию. Он не уверен, что у ВСУ будут силы наступать, и советует истощать Россию.

Накануне глава пресс-центра украинского оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что Украина "системно и методично проводит те же действия, которые называются контрнаступательными".

"В условиях современной войны контрнаступление выглядит иначе. Это в основном истощение сил врага. Чем мы и занимаемся", - сказала она.

Тем временем украинский телеграм-канал "Легитимный" пишет со ссылкой на источник в офисе президента, что Владимир Зеленский поставил военному командованию задачу готовить новое наступление вместо сорванного. И оно будет не в Донбассе, а на юге или под Харьковом. Запад будто бы поставил условие - или наступление, или помощь будет свернута.