23 Августа 2022
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Происшествия Челябинская область
Фемида (2022) | Фото: Накануне.RU

Гособвинение просит по 5 лет колонии для анархистов за баннер у здания УФСБ

Гособвинение запросило по 5 лет колонии общего режима для анархистов Дмитрия Цибуковского и Анастасии Сафоновой по делу о хулиганстве.

Как сообщил глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, прокурор попросил суд признать активистов виновными в хулиганстве по мотиву политической ненависти (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и назначить наказание в виде 5 лет общего режима. В части вандализма гособвинитель попросил дело прекратить за сроками.

Как сообщало Накануне.RU, инцидент произошел 15 февраля 2018 года. На заборе у здания регионального УФСБ был размещен баннер против ФСБ. В соцсети было опубликовано видео, на котором анархисты вывешивают плакат на забор управления. Как заявили авторы ролика, их акция – "знак солидарности с репрессируемыми по всей стране анархистами". Цибуковский, по версии следствия, также зажег файер, после чего забросил его на огражденную территорию здания УФСБ.

В сентябре 2021 года суд признал их виновными в хулиганстве и приговорил к 2,5 и 2 годам колонии. В ноябре Челябинский областной суд отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение.

Теги: баннер, экстремизм, анархисты, УФСБ,



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