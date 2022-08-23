23 Августа 2022
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Общество В бывшем СССР
Памятник воинам Советской Армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков (2022) | Фото: Sputnik / Sergey Melkonov

Задержаны семь противников сноса памятника Освободителям Риги

Несмотря на призывы латвийской полиции не собираться у демонтируемого монумента в память о советских воинах в парке Победы в Риге, правоохранительные органы задержали семь человек и начали десять процессов об административных правонарушениях.

Административные процессы против этих лиц начаты за несанкционированное собрание, мелкое хулиганство и неподчинение требованиям полиции, цитирует "Интерфакс" заявление Госполиции страны. Также начаты семь процессов об административных нарушениях и две ведомственные проверки о нарушении правил эксплуатации дронов. Воздушное пространство в районе парка Победы закрыто для летательных аппаратов, поэтому любые попытки запуска беспилотников будут пресекаться, а виновные привлекаться к ответственности, заявили в полиции.

Там отметили, что правоохранительные органы и в дальнейшем будут усиленно следить за происходящим возле памятника и реагировать на любые ситуации, привлекая соответствующие силы.

Теги: Памятник, Победа, задержание



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