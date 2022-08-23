Росбанк наказал Малькевича за... покупки в Крыму

Член Общественной палаты России Александр Малькевич заявил, что ​ Росбанк обвинил его в "финансировании терроризма" за оплату картой покупок на территории Крыма.

Он пару дней был в Крыму и был наказан - получил смс-сообщение от банка о полной блокировке всего. Ему никто не звонил. А вот позвонить в банк из Крыма невозможно. Когда он начал выяснить причины, то ему было заявлено, что его траты подпадают под действие закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в связи с чем он обязан предоставить банку письменное пояснение о целях и основаниях операций по счету с копиями подтверждающих документов.

"Понимаете, что творят в отношении нас эти "люди"?! С такими банкирами в тылу никаких врагов не надо. В сухом остатке: если вы хотите тратить деньги в Крыму, будучи клиентом (премиальным!) Росбанка, имейте в виду: вас за это накажут", - подытожил Малькевич.

Ряд крупных банков до сих пор не работают в Крыму, то есть фактически присоединяются к Западу, который не признает воссоединение региона с остальной Россией.