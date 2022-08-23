Дмитрий Чернышенко поблагодарил губернатора Новосибирской области за поддержание высоких темпов строительства кампуса НГУ

В рамках рабочего визита в Новосибирскую область заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко оценил ход строительства кампуса мирового уровня Новосибирского государственного университета и центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов». Напомним, объекты возводятся в рамках национального проекта «Наука и университеты».

В осмотре также приняли участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, заместитель министра финансов РФ Михаил Котюков.

Вице-премьер отметил, что новосибирский кампус вошел в число первых восьми проектов, которые были отобраны минобрнауки и поддержаны председателем правительства Михаилом Мишустиным в 2021 году. Общая стоимость строительства составляет более 11 млрд рублей – это средства федерального бюджета и благотворителей.

«Из федерального бюджета на эту стройку направлено почти 6 млрд рублей. Мы отмечаем хорошие темпы строительства, все идет в графике. Сейчас на площадке возводятся объекты первой очереди — учебный и досуговый центры, комплекс общежитий на 690 мест. Темпы высокие. За это хочу поблагодарить регион и лично губернатора. Рассчитываю, что в таком ритме кампус будет построен, как и предусмотрено проектом, не позднее 2024 года», — сказал Дмитрий Чернышенко.

Губернатор Андрей Травников отметил, что подрядчик-заказчик совмещает строительство с работой над улучшением проекта. Особенность работ – в том, что они ведутся на освоенной территории. Здесь максимально сохраняются зелёные насаждения, и ребята через два года придут учиться в новые здания в той природной среде, к которой привыкли их предшественники.

Завершается проектирование объектов, строящихся на средства федерального бюджета – объекты федеральной адресной инвестиционной программы. Уже в этом году на них также выйдут подрядчики. Как сказал Андрей Травников, это уже объекты собственно университета: лабораторные корпуса, проектный центр и другие.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, в рамках первой очереди строительства появится комплекс общежитий на 690 мест, учебный корпус и досуговый центр. В рамках второй очереди — корпус поточных аудиторий со студенческим проектным центром и научной библиотекой, учебно-научный центр Института медицины и психологии В.Зельмана, и научно-исследовательский центр.

На данный момент возводятся первые этажи объектов первой очереди. По второй очереди уже завершены работы по подготовке земельного участка. В ближайшее время ожидается получение положительно заключения госэкспертизы и начало строительства. На строительской площадке центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» в наукограде Кольцово в настоящее время на финальной стадии находятся работы по разработке котлованов ключевых зданий комплекса. До начала холодов планируется завершить все работы по обустройству фундаментов зданий, чтобы в начале зимы перейти к возведению стен и перекрытий. Параллельно ведется производство технологического оборудования инжекционного комплекса и основного накопителя для СКИФа.