23 Августа 2022
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Политика
глава ДНР Денис Пушилин (2018) | Фото: dan-news.info

ДНР национализирует земельные участки украинских военных

В освобожденных районах ДНР все земельные участки, переданные оккупационными властями Украины в пользование украинским военным, изымаются в пользу государства без права на компенсацию. Соответствующий указ подписал накануне глава ДНР Денис Пушилин.

То же самое касается права собственности и иных прав на земельные участки погибших боевиков. Действие указа распространяется и на объекты недвижимого имущества, расположенные на таких участках.

Земельные участки признаются относящимися к землям запаса государственной или муниципальной собственности, а недвижимость - государственной или муниципальной собственностью.

Указ распространяется на всех лиц, которые принимали любое участие в действиях против Донбасса с 2014 года - в "антитеррористической операции" или "операции "объединенных сил", включая работу в СБУ, ГУР, СВР, нацгвардии, полиции, погранслужбе, спецслужбе транспорта, военной прокуратуре, таможенной службе и прочих органах, поскольку они выполняли "служебно-боевые задачи в экстремальных (боевых) условиях, направленные против населения Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, на военную агрессию Украины против ДНР и ЛНР и обеспечение ее осуществления".

Теги: ДНР, национализация, Украина, ВСУ



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