23 Августа 2022
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Экономика Сибирский ФО
Добыча угля (2022) | Фото: пресс-служба Распадской угольной компании

Первый миллион тонн угля добыли горняки разреза «Коксовый» (входит в Распадскую угольную компанию)

В преддверии Дня шахтера горняки разреза «Коксовый» Распадской угольной компании (РУК) добыли 1 млн тонн угля с начала 2022 года. Для коллектива предприятия – это первая миллионная тонна, ранее добыча велась с привлечением подрядных организаций и сторонней спецтехники.

Сейчас на разрезе сформирован собственный парк карьерных машин, сообщает пресс-служба Распадской угольной компании. Сейчас на разрезе работают 32 автосамосвала различной грузоподъемности, 6 экскаваторов, 6 бульдозеров и 2 грейдера, набран штат водителей и машинистов. Предприятие планомерно наращивать производственные мощности. Уже в этом году ожидается поступление еще 2 экскаваторов и 5 автосамосвалов.

С добычей миллионной тонны горняков торжественно поздравили, руководители поблагодарили коллектив за слаженную работу. По традиции передовики производства передали им символический угольный камень с надписью «1 млн тонн угля».

Шахтеры(2022)|Фото: пресс-служба Распадской угольной компании

Разрез «Коксовый» – самое молодое предприятие Распадской угольной компании. Участок разрабатывается с 2017 года. Горняки добывают коксующийся уголь марки ОС, востребованной металлургами.

Добыча угля(2022)|Фото: пресс-служба Распадской угольной компании

Группа «Распадская» объединяет предприятия единого территориально-производственного комплекса в Кемеровской области и Республике Тыва Российской Федерации: восемь шахт, два разреза, три обогатительные фабрики, предприятия транспортной и производственной инфраструктуры.

Теги: распадская, , день шахтера, добыча угля, разрез коксовый



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