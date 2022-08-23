23 Августа 2022
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Происшествия ДНР и ЛНР
ар по администрации главы ДНР (2022) | Фото: Telegram-канал &quot;Типичный Донецк&quot;/ t.me/itsdonetsk

ВСУ обстреляли центр Донецка снарядами натовского калибра, есть жертвы

При обстреле Донецка украинскими войсками, предварительно, есть погибшие и раненые, об этом сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.

"Попадание в районе бульвара Пушкина", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что украинские войска обстреляли центр Донецка снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров.

По данным мэра Донецка, зафиксировано прямое попадание в многоквартирный дом в Ворошиловском районе. Под обстрелом также находился район торгового центра Green Plaza.

Телеграм-канал "Типичный Донецк" пишет, что есть информация о прилете по зданию администрации главы ДНР.

Теги: донецк, всу, обстрел



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