ВСУ обстреляли центр Донецка снарядами натовского калибра, есть жертвы

При обстреле Донецка украинскими войсками, предварительно, есть погибшие и раненые, об этом сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.

"Попадание в районе бульвара Пушкина", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что украинские войска обстреляли центр Донецка снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров.

По данным мэра Донецка, зафиксировано прямое попадание в многоквартирный дом в Ворошиловском районе. Под обстрелом также находился район торгового центра Green Plaza.

Телеграм-канал "Типичный Донецк" пишет, что есть информация о прилете по зданию администрации главы ДНР.