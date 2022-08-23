23 Августа 2022
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Владимир Соловьев (2022) | Фото: скриншот из передачи &quot;Соловьев Live&quot;

Соловьев призвал посадить уральского журналиста Фоминцева после публикации поста о смерти Дугиной

Телеведущий Владимир Соловьев призвал посадить журналиста из Екатеринбурга Дмитрия Фоминцева, опубликовавшего оскорбительный пост о гибели Дарьи Дугиной. В эфире своей программы Соловьев заявил, что Фоминцев должен сесть минимум на пять лет.

После трагедии в своих соцсетях журналист написал, что гибель дочери философа Александра Дугина якобы является чем-то "хорошим для пропагандистов", поскольку им теперь "повысят зарплату". Позднее пост был удален, а Фоминцев принес извинения за неудачное высказывание.

"Сначала он издевался над старушкой с флагом победы. Теперь дошел до худшего", – заявил Соловьев.

Он также назвал журналиста "одним из бесов Екатеринбурга" и поинтересовался, не вступился ли за него уже бывший глава города Евгений Ройзман.

Напомним, Дарья Дугина погибла вечером 20 августа, ее автомобиль взорвался на трассе. Девушка возвращалась с фестиваля "Традиция", на котором был и ее отец. 22 августа ФСБ заявила о раскрытии убийства Дугиной. По данным ведомства, преступление подготовили украинские спецслужбы. Исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии.

Теги: Соловьев, Фоминцев, Дугина



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