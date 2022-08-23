В Березниках полицейский устроил стрельбу из травматического пистолета

В Березниках задержали полицейского выстрелившего несколько раз в мужчину из травматического пистолета, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МВД по Пермскому краю.

По данным правоохранителей, стрельбе предшествовал конфликт на бытовой почве. Ссора между двумя мужчинами произошла у дома №70 по ул. Ленина. Второй участник конфликта брызнул полицейскому в лицо из газового баллончика. Тот нанес несколько ударов по автомобилю оппонента, а затем два раза выстрелил в мужчину из травмата.

"На место происшествия незамедлительно прибыли полицейские, которые задержали и доставили стрелявшего для дальнейшего разбирательства в отдел полиции. Пострадавший обратился в медицинское учреждение, где ему была оказана необходимая помощь и назначено амбулаторное лечение. В дальнейшем было установлено, что доставленным является находившийся вне службы сотрудник ОМВД России по Березниковскому городскому округу. В настоящий момент сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленный на установления всех обстоятельств произошедшего. Собранные материалы будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения в установленном законом порядке", - говорится в сообщении.