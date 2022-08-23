В Челябинской области с сентября вырастет плата за посещение двух национальных парков

В национальных парках "Таганай" и "Зигальга" с 1 сентября вырастет плата за посещение. Она составит 160 рублей с человека.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе нацпарка, стоимость посещения привязана к размеру прожиточного минимума и не должен быть меньше 1% от этой суммы.

Бесплатно посетить национальные парки могут многодетные семьи, дети дошкольного и школьного возраста, пенсионеры, малоимущие, а также жители Златоуста и поселка Магнитка Кусинского района ("Таганай"), и жители Катав-Ивановского района ("Зигальга").