23 Августа 2022
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Политика За рубежом
Папа Римский Франциск, Хорхе Марио Бергольо (2018) | Фото: www.independent.ie

Озвучены детали визита Папы Римского в Казахстан

Визит Папы Римского Франциска в Казахстан 13-15 сентября пройдет под девизом "Посланники мира и единства", который написан на стилизованном логотипе на двух языках - русском и казахском. Символы предстоящей поездки, в ходе которой глава Римско-католической церкви примет участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий, представила во вторник служба печати Святого престола.

На логотипе в цветах казахстанского и ватиканского флагов изображены символы мира – голубка с оливковой ветвью, которая стилизована под традиционный казахский декоративный рисунок, пишет ТАСС. Как пояснили в службе печати Святого престола, зеленый цвет листьев – символ надежды, два крыла голубки – перекрещенные ладони, призванные символизировать мир и единство.

Присутствует также символ любви – сердце, "указывающее на взаимопонимание, сотрудничество и диалог". Использованы также стилизованные изображения традиционных юрты и шанырака (решетчатого круга, венчающего купол юрты). Первая олицетворяет Родину, древнюю культуру народа, второй символизирует духовное единство и родство всего народа Казахстана.

Власти Казахстана рассчитывают, что в Съезде лидеров мировых и традиционных религий, который пройдет в Нур-Султане 14-15 сентября, примут участие свыше 100 делегаций из 51 страны. Предыдущий состоялся в столице Казахстана 10-11 октября 2018 г. под девизом "Религиозные лидеры за безопасный мир". В его работе участвовали более 80 делегаций из 45 стран.

Напомним, ранее стало известно, что Франциск рассчитывает встретиться с Патриархом Кириллом в сентябре в Казахстане. Понтифик напомнил, что должен был встретиться с предстоятелем РПЦ 14 июня в Иерусалиме, но встреча была отменена из-за конфликта на Украине. Франциск добавил, что решение перенести встречу на более позднее время было взаимным.

Ранее сам Папа Римский сообщил, что после начала военной спецоперации РФ на Украине имел разговор с Патриархом Кириллом в видеоформате. Франциск заявил, что достигнуть консенсуса во время переговоров в Zoom-формате им с Патриархом Кириллом не удалось. Также понтифик заявил, что глава РПЦ всю первую часть встречи с листа зачитывал аргументы в поддержку спецоперации РФ на Украине. Это не устроило Франциска, и он заявил Кириллу: "Патриарх не может опуститься до путинского алтарного мальчика".

Теги: Папа Римский, Франциск, Казахстан



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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 01.08.2022 13:10 Мск Озвучена дата визита Папы Франциска в Казахстан
Ранее 14.06.2022 09:07 Мск Папа Римский рассчитывает встретиться с Патриархом Кириллом в сентябре в Казахстане


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