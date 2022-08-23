23 Августа 2022
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Памятник воинам Советской Армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков (2022) | Фото: Sputnik / Sergey Melkonov

В столице Латвии начался снос памятника Освободителям Риги

В рижском парке Победы начался демонтаж памятника освободителям Риги. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на интернет-издание Delfi.

На место сноса прибыли строители, тракторы и экскаваторы, один из которых разбирает ступени.

Напомним, жители города выходили на акцию протеста против сноса монумента, несколько человек были задержаны.

В мае сейм Латвии одобрил закон, который сделал возможным снос памятника. К нему рижане возлагали цветы в День Победы, а в этом году люди принесли их вновь после того, как букеты убрали по распоряжению властей. Президент Латвии Эгил Левитс назвал этот памятник "свидетельством оккупации и страданий латышского народа" и заявил о необходимости сноса. Полиция закрыла доступ к монументу.

Теги: памятник освободителям риги, латвия, снос памятника



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