23 Августа 2022
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Магазин в Севастополе (2020) | Фото: Накануне.RU

"Магнит" вводит обязательный масочный режим для сотрудников магазинов

Компания "Магнит" с 23 августа вводит масочный режим для сотрудников магазинов и распределительных центров. Режим будет действовать во всех 67 регионах присутствия ритейлера, вне зависимости от ситуации с распространением ковида в каждом отдельном регионе. Также будет увеличено число санитарных мероприятиях в торговых точках и логистических комплексах, говорится в сообщении компании.

В штате "Магнита" сейчас начитывается около 360 тыс. человек, 295 тыс. из них – сотрудники магазинов.

В компании активно пропагандируют ревакцинацию. Руководство ожидает, что в ближайшие несколько месяцев доля привитых сотрудников составит не менее 80%.

Теги: магнит, масочный режим, магазины



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