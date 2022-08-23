"Магнит" вводит обязательный масочный режим для сотрудников магазинов

Компания "Магнит" с 23 августа вводит масочный режим для сотрудников магазинов и распределительных центров. Режим будет действовать во всех 67 регионах присутствия ритейлера, вне зависимости от ситуации с распространением ковида в каждом отдельном регионе. Также будет увеличено число санитарных мероприятиях в торговых точках и логистических комплексах, говорится в сообщении компании.

В штате "Магнита" сейчас начитывается около 360 тыс. человек, 295 тыс. из них – сотрудники магазинов.

В компании активно пропагандируют ревакцинацию. Руководство ожидает, что в ближайшие несколько месяцев доля привитых сотрудников составит не менее 80%.