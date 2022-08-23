Тигр Гектор прибыл в свой новый дом в Хабаровске

Амурский тигр Гектор, которого журналисты Екатеринбурга только вчера провожали в Кольцово, уже прибыл в Хабаровск, где останется на ПМЖ. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, полет продлился семь часов, но зверь отлично выдержал путешествие и уже отправился в свой новый дом - специализированный реабилитационный центр "Утес" Эдуарда Круглова.

В центре трехлетнего Гектора ждет новенький вольер по соседству с другим амурским тигром - 13-летним Жориком. За обоими с самого детства ухаживал челябинский ветеринар Карен Даллакян, который решил проводить своего названного сына до нового места обитания.

Напомним, что Гектор является инвалидом и нуждается в специализированном присмотре. Будучи тигренком, его решили похитить из мобильного зоопарка, из-за чего у малыша были разорваны сухожилия. Сейчас тигр может вести активный образ жизни, однако ему все еще требуется помощь ветеринаров.