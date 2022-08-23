Как и обещали. Дорожники завершили работы на Азина вблизи гимназии №155

Дорожные работы на улице Азина в Екатеринбурге вблизи гимназии №155 завершились в срок. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе мэрии. Напомним, что именно этот участок 10 августа посещал глава города Алексей Орлов и взял обещание с ремонтников сдать объект к 22 числу.

Коллективное обращение по участку поступало в мэрию еще в прошлом году. Обеспокоенные родители школьников говорили о том, что пеший путь учеников небезопасен из-за отсутствия пешеходных переходов и дорожных знаков. До этого у мэрии возникали проблемы с собственником земельного участка, однако на сегодняшний день все пожелания горожан учтены, а дорога стала полностью безопасна для пешеходов.

Напомним, что объезд наиболее проблемных мест Екатеринбурга по рекомендациям горожан градоначальник решил начать с улицы Азина и сквера на Пехотинцев, 11.