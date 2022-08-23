23 Августа 2022
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Общество Свердловская область
Ремонт дороги по улице Азина (2022) | Фото: Накануне.RU

Как и обещали. Дорожники завершили работы на Азина вблизи гимназии №155

Дорожные работы на улице Азина в Екатеринбурге вблизи гимназии №155 завершились в срок. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе мэрии. Напомним, что именно этот участок 10 августа посещал глава города Алексей Орлов и взял обещание с ремонтников сдать объект к 22 числу.

Коллективное обращение по участку поступало в мэрию еще в прошлом году. Обеспокоенные родители школьников говорили о том, что пеший путь учеников небезопасен из-за отсутствия пешеходных переходов и дорожных знаков. До этого у мэрии возникали проблемы с собственником земельного участка, однако на сегодняшний день все пожелания горожан учтены, а дорога стала полностью безопасна для пешеходов.

Напомним, что объезд наиболее проблемных мест Екатеринбурга по рекомендациям горожан градоначальник решил начать с улицы Азина и сквера на Пехотинцев, 11.

Теги: гимназия, Азина, пешеходный переход, ремонт, дорога



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