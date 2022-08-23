Глава Саратова ушёл в отставку

Глава Саратова Михаил Исаев ушёл в отставку. Вскоре он может стать депутатом областной думы. О планах политик рассказал в своём Telegram-канале.

"Считаю, что полученные опыт и навыки смогу в полной мере реализовать в новом качестве. Я знаю проблематику территорий, вижу решения и готов реализовывать их в роли депутата облдумы. Свое намерение я обсуждал с врио губернатора Романом Бусаргиным и заручился его поддержкой. В случае, если заводчане выберут меня депутатом, а жители области Романа Викторовича – губернатором, я продолжу работать в одной команде с ним на благо региона", - написал Исаев.

Мэром Саратова он был с октября 2017 г.