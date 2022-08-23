23 Августа 2022
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Политика Приволжский ФО
Михаил Исаев (2022) | Фото: t.me/isaevmixail

Глава Саратова ушёл в отставку

Глава Саратова Михаил Исаев ушёл в отставку. Вскоре он может стать депутатом областной думы. О планах политик рассказал в своём Telegram-канале.

"Считаю, что полученные опыт и навыки смогу в полной мере реализовать в новом качестве. Я знаю проблематику территорий, вижу решения и готов реализовывать их в роли депутата облдумы. Свое намерение я обсуждал с врио губернатора Романом Бусаргиным и заручился его поддержкой. В случае, если заводчане выберут меня депутатом, а жители области Романа Викторовича – губернатором, я продолжу работать в одной команде с ним на благо региона", - написал Исаев.

Мэром Саратова он был с октября 2017 г.

Теги: Михаил Исаев, Саратов, мэр, депутат



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