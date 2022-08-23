23 Августа 2022
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Флаг Казахстана в городе Алма-Ата (2022) | Фото: Накануне.RU

МИД Казахстана выразил протест послу Украины из-за его слов о русских

Министерство иностранных дел Казахстана выразило протест послу Украины в Нур-Султане Петру Врублевскому из-за его высказываний о русских. Об этом сообщили в казахском дипломатическом ведомстве.

23 августа Врублевский был вызван в МИД Казахстана, где ему заявили "о неприемлемости и несовместимости подобных заявлений с деятельностью посла".

Ранее Врублевский в интервью одному из казахских блогеров заявил о том, что украинский режим "старается убить как можно больше русских".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова Врублевского, отметила, что такое может говорить "только посол террористического режима".

В Совете Ассамблеи народа Казахстана также осудили слова Врублевского. Там назвали его заявления недопустимыми.

Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана призвала МИД республики объявить дипломата персоной нон грата.

Теги: мид казахстана, посол украины, русские



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