МИД Казахстана выразил протест послу Украины из-за его слов о русских

Министерство иностранных дел Казахстана выразило протест послу Украины в Нур-Султане Петру Врублевскому из-за его высказываний о русских. Об этом сообщили в казахском дипломатическом ведомстве.

23 августа Врублевский был вызван в МИД Казахстана, где ему заявили "о неприемлемости и несовместимости подобных заявлений с деятельностью посла".

Ранее Врублевский в интервью одному из казахских блогеров заявил о том, что украинский режим "старается убить как можно больше русских".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова Врублевского, отметила, что такое может говорить "только посол террористического режима".

В Совете Ассамблеи народа Казахстана также осудили слова Врублевского. Там назвали его заявления недопустимыми.

Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана призвала МИД республики объявить дипломата персоной нон грата.