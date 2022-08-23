Чавушоглу: на Западе есть страны, желающие продолжения конфликта на Украине

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что "на Западе есть страны, желающие продолжения конфликта в Украине", передает агентство "Анадолу". Конкретизировать дипломат не стал.

Между тем, еще в апреле Чавушоглу заявлял: "В НАТО есть страны, которые хотят продолжения [кризиса] в Украине. Для них продолжение [кризиса] видится в качестве [фактора] ослабления России". Он добавил, что собственно ситуация на Украине такие правительства не очень волнует.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в его планах инициировать и согласовать проведение переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского.