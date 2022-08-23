23 Августа 2022
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Знак &quot;Дорожные работы&quot; (2022) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге строители на месяц продлили закрытие движения по улице Громова

В Екатеринбурге ООО "Специализированный застройщик "Союз" продлил работы на участке вдоль № 124 на улице Чкалова до улицы Академика Бардина. Строительство паркинга, как и перекрытие дороги, продлится до 22 сентября.

Напомним, что работы должны были завершиться еще 22 августа. На сегодняшний день и практически до конца сентября транспорту все же придется объезжать по улицам Академика Бардина, Ясной, Ямской и Чкалова.

Для удобства автовладельцев и всех гостей и жителей Екатеринбурга на информационной карте официального городского портала содержится вся актуальная информация о дорожных работах и перекрытиях.

Теги: Громова, закрытие, ремонт, паркинг



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