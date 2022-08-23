В Екатеринбурге строители на месяц продлили закрытие движения по улице Громова

В Екатеринбурге ООО "Специализированный застройщик "Союз" продлил работы на участке вдоль № 124 на улице Чкалова до улицы Академика Бардина. Строительство паркинга, как и перекрытие дороги, продлится до 22 сентября.

Напомним, что работы должны были завершиться еще 22 августа. На сегодняшний день и практически до конца сентября транспорту все же придется объезжать по улицам Академика Бардина, Ясной, Ямской и Чкалова.

Для удобства автовладельцев и всех гостей и жителей Екатеринбурга на информационной карте официального городского портала содержится вся актуальная информация о дорожных работах и перекрытиях.