В Миассе не будут восстанавливать памятник Ленину на площадь Труда

В Миассе памятник Ленину на площадь Труда, который был демонтирован в декабре прошлого года, не будут восстанавливать. Экспертиза показала, что это технически невозможно и экономически нецелесообразно.

"Состояние материала скульптуры с нарушением несущей способности, нарушением монолитности конструкции и геометрии, потерей целостности, несущая способность исчерпана. Наличие неустранимого дефекта. Возможность восстановления скульптуры В. И. Ленина технически невозможна и экономически нецелесообразна" - говорится в тексте документа.

В пресс-службе администрации Миасса Накануне.RU сообщили, что жители проголосовали за концепцию развития благоустройства площади Труда. "Выбранная жителями концепция предусматривает развитие пешеходной инфраструктуры и сохранение сложившейся планировки территории. В рамках выбранной концепции в дальнейшем будет разработан более детальный проект благоустройства площади в виде исторического сквера", - отметили в мэрии.

В частности, она предусматривает установку бюста Ленина.

Напомним, в сентябре 2021 года общественники обратили внимание властей на разрушение памятника Ленину. У монумента обвалилась часть головы. Они потребовали провести проверку о возможном совершенном акте вандализма и восстановить памятник. После инцидента памятник накрыли тканью и разместили информацию, что ведутся реставрационные работы. Полиция установила, что противоправные действия в отношении памятника не совершались. Однако в ходе экспертизы, проведенной сотрудниками городской мэрии и специалистами Союза художников России, было выявлено естественное разрушение материала под многолетним воздействием атмосферной среды, внутреннее расслоение и растрескивание материала, поражение металлической арматуры коррозией. Администрация Миасса приняла решение демонтировать памятник и переместить монумент для принятия решения о реставрации или его замене.