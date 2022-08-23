23 Августа 2022
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Политика Украина
(2004) |

Посольство США призвало американцев немедленно покинуть Украину

Посольство США в Киеве призвало американских граждан "незамедлительно" покинуть Украину.

На официальном сайте ведомства говорится о том, что Россия "активизирует усилия по нанесению ударов" в ближайшие дни. Такой информацией располагает Госдепартамент США.

Ранее сообщалось, что украинские власти ожидают эскалации вооруженного конфликта 24 августа, в День независимости Украины.

В telegram-канал Логика Маркова высказывается мнение, что убийство российского журналиста и политолога Дарьи Дугиной - это попытка спровоцировать Россию на удар по Киеву в День независимости Украины.

"Наиболее вероятная цель теракта против Александра Дугина и Дарьи Дугиной и других терактов этих дней, в том числе атак на Крым - спровоцировать удары армии России по центру Киева на День независимости Украины 24 августа. Им очень нужны такие удары. Что то там у них приготовлено. И в эти дни будут еще террористические удары, провоцирующие жесткий ответ России. Им очень нужен показательный удар ракетами России по центру Киева 24 августа", - говорится в сообщении.

Теги: украина, посольство сша, американцы



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