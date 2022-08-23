23 Августа 2022
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Общественный транспорт в Перми (2020) | Фото: Накануне.RU

Пермские перевозчики просят вернуть кондукторов

Кассовый разрыв в транспортной отрасли удалось незначительно сократить, сообщает "Ъ".

По данным издания, повышение тарифа на проезд в Перми в январе дало небольшой экономический эффект. Несмотря на падение пассажиропотока и рост числа безбилетников, кассовый разрыв в транспортной отрасли за первые шесть месяцев 2022 года сократился на 197 млн руб., или на 17,8% - с1,103 млрд руб. до 906 млн руб.

По словам пермскиого перевозчика Александра Стерлягова, по сравнению с 2020 годом финансовое положение транспортной отрасли заметно улучшилось, однако ситуация могла быть еще лучше, если бы на городских маршрутах продолжали работать кондукторы.

"Их отсутствие серьезно уронило собираемость платы за проезд, а значит — доходы от работы транспорта. Решить эту проблему поможет либо возвращение кондукторов, либо существенное увеличение числа контролеров, чтобы безбилетников чаще привлекали к ответственности и у людей постепенно сформировалось понимание неотвратимости наказания за неоплату проезда",— полагает перевозчик.

Теги: Транспорт, перевозчики, кондуктор



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