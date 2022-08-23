23 Августа 2022
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Политика Свердловская область
Единая Россия, праймериз (2021) | Фото: er.ru

Дмитрий Александрин ушел с должности замсекретаря асбестовского отделения "ЕР"

Депутат гордумы Асбеста Дмитрий Александрин покинул пост заместителя секретаря городского отделения партии "Единая Россия". К такому решению он пришел после инцидента с его сыном Егором Александриным, который, будучи кандидатом в депутаты гордумы, назвал девушку-волонтера "грязью".

Напомним, что о своем решении Александрин-старший объявил вместе со словами о снятии кандидатуры его сына с выборов. Сегодня же информацию об отстранении от должности Накануне.RU подтвердили и в пресс-службе свердловского отделения партии. Там отметили, что заявление от депутата было подано в субботу, а позднее рассмотрено и удовлетворено политсоветом.

В "ЕР" также добавили, что должность заместителя секретаря партии в Асбесте теперь и вовсе может исчезнуть. Обязательные для замещения должности - это секретарь, коим сейчас является Наталья Тихонова, и исполнительный секретарь. Замсекретаря же - пост, вводимый при необходимости, и во многих городах его просто не существует.

Напомним, что Дмитрий Александрин может попасть под уголовное наказание за клевету и оскорбление. В попытке защитить своего сына он якобы еще больше оскорбил девушку, на которую словесно напал Александрин-младший.

Теги: Александрин, замсекретарь



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