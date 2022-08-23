23 Августа 2022
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Происшествия Челябинская область
Судебный молоток (2022) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске бывший сотрудник СИЗО получил 8,5 лет колонии за взятки от осужденных

В Челябинске бывшего начальника оперативного отдела следственного изолятора приговорили к 8,5 годам в колонии строгого режима со штрафом в 2,4 млн рублей за получение взяток и превышение должностных полномочий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В 2020-2021 гг. обвиняемый получил от осужденных 266 тыс. рублей за общее покровительство, послабление условий содержания, использование мобильного телефона и создание препятствий для последующего этапирования в колонию.

По решению суда бывшему сотруднику СИЗО запрещено занимать должности на государственной службе сроком на 7 лет.

Теги: ЧИЗО, взятки, приговор,



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