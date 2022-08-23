23 Августа 2022
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Политика Крым Украина
Сергей Аксенов (2015) | Фото: Накануне.RU

Аксёнов: "Крымская платформа" Зеленского оплачена смертями десятков тысяч украинских солдат

Глава Крыма Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале высказался "по поводу так называемого саммита крымской платформы, который анонсирован на сегодня киевским режимом".

"Абсолютно неважно, что в ходе этого шабаша будут болтать Зеленский и члены его шайки, потому что они – террористы. А речи террористов могут быть интересны только в одном случае, если они дают показания следствию и суду. Также неважно, что будут болтать другие участники саммита: по факту они являются пособниками террористов", - написал Аксёнов.

В прошлом году на первой "платформе" звучали заклинания о "возвращении Крыма".

"Сегодня, год спустя, полностью освобождена территория ЛНР, близится к завершению освобождение ДНР. Украина потеряла Херсонскую, значительную часть Запорожской и Харьковской областей. Это сотни населённых пунктов. Вопрос на засыпку: доживет ли террористическая украинская государственность до следующего саммита? И где он будет проходить? Может, в Варшаве?

Другой важный момент, по мнению Аксёнова, состоит в том, что "Крымская платформа", как и другие шоу последних месяцев с Зеленским в роли президента, оплачены смертями десятков тысяч украинских солдат, потоками крови, огромными разрушениями и экономическими убытками, страданиями миллионов людей.

"Но кровавому лицедею никого и ничего не жалко, ему на всё наплевать. Потому что Украина – не его страна, а её жители – не его народ. Он просто играет роль в сценарии, написанном для него западными "режиссёрами". "Платформа" Зеленского находится далеко как от Крыма, так и от Киева. Надеюсь, добежать до неё, когда шоу закончится, он не успеет", - написал Аксёнов.

Теги: Сергей Аксёнов, Крым, Крымская платформа, Владимир Зеленский



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