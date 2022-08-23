App Store забанил приложение "СБОЛ" с сервисами Сбербанка

Магазин приложений App Store удалил приложение "СБОЛ", с помощью которого клиенты Сбербанка с устройствами Apple могли пользоваться сервисами "Сбербанк Онлайн". До этого магазин уже удалил оригинальное приложение Сбера, государственного банка, попавшего под санкции в связи с военной спецоперацией РФ на Украине.

СБОЛ" не был разработкой Сбера – это агрегатор, который давал клиентам доступ к сервисам банка. Им также могли воспользоваться клиенты других банков, например, ВТБ (его приложение тоже было удалено из App Store из-за санкций).

Сейчас клиенты Сбера могут пользоваться web-версией сайта банка.