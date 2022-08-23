Югра снова горит: огнеборцы тушат 23 лесных пожара

В Югре снова горят леса. Как сообщили Накануне.RU в окружном департаменте недропользования ведутся работы по тушению 23 лесных пожаров (площадь, пройденная пожарами, – 306,9 га). Пожары действуют в Березовском, Октябрьском и Советском районах.

На действующих и локализованных пожарах работают 276 работников Базы авиационной и наземной охраны лесов Югры и четыре единицы техники. В зоне ликвидированных возгораний находятся 78 человек. Для авиапатрулирования лесов, обслуживания возгораний привлечены 12 воздушных бортов – самолеты АН-2, А-22, вертолеты Ми-8, Ми-8 АМТ с ВСУ-5а, Ми-26 с ВСУ-15а.

Повышение класса пожарной опасности фиксируется в Березовском, Кондинском, Октябрьском, Советском районах.

Напоминаем, в Югре действует особый противопожарный режим. Он ограничивает посещение лесов. Э

За прошедшие сутки лесопожарные формирования Авиалесоохраны Югры ликвидировали восемь лесных пожаров общей площадью 85,1 га.