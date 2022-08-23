"Папа, я чувствую себя воином": Александр Дугин попрощался с дочерью

В Москве началось прощание с политологом и журналистом. Дарьей Дугиной. На церемонии выступил ее отец, философ Александр Дугин. В своей речи он вспомнил последний день жизни дочери.

"Папа, я чувствую себя воином, я чувствую себя героем. Я хочу быть таким, я не хочу никакой иной судьбы. Я хочу быть со своим народом, со своей страной. Я хочу быть на стороне сил света - вот самое главное", - это одни из последних слов, которые Дарья Дугина сказала своему отцу на фестивале "Традиция".

"Она погибла за народ! За Россию! Самая большая цена, которую приходится платить, может быть оправдана только победой. Нашей победой", - завершил свою речь Дугин во время прощания с дочерью.

Напомним, Дарья погибла вечером 20 августа, ее автомобиль взорвался на трассе. Девушка возвращалась с фестиваля "Традиция", на котором был и ее отец. 22 августа ФСБ заявила о раскрытии убийства Дугиной. По данным ведомства, преступление подготовили украинские спецслужбы. Исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии.