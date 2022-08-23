Новой главной страницей Яндекса станет ya.ru

Яндекс объявил о продаже новостного агрегатора "Яндекс.Новости" компании VK. Теперь у поиска будет новая стартовая страница – ya.ru. С нее будет не попасть в "Яндекс.Новости" или "Яндекс.Дзен" (он тоже продан VK), но можно будет зайти в почту и другие, оставшиеся у Яндекса сервисы компании, включая личный кабинет пользователя Яндекс ID.

"Ядром новой главной страницы и нового приложения будет "Поиск". На ya.ru пользователям будут доступны универсальный поиск — чтобы искать что угодно где угодно, поисковые вертикали — чтобы находить, например, картинки или товары, и Алиса — чтобы быстро получать ответы. Посмотреть, как будет выглядеть новая главная, можно уже сейчас — на new.ya.ru", - сообщили в компании.

Для устройств на Android приложение Яндекс сменит название на "Яндекс Старт", оно будет работать как браузер. Приложение Яндекс для iOS продолжит работать как раньше, но без "Дзена" и "Новостей".

"Бывшая медийная главная Яндекса после закрытия сделки станет порталом dzen.ru и перейдёт под управление VK. Также VK получит права на технологии и товарные знаки "Дзена" и "Новостей", - говорится в заявлении интернет-компании.

Яндекс при этом покупает сервис доставки еды Delivery Club. Ожидается, что сделка будет закрыта в ближайшие месяцы – после одобрения ФАС.