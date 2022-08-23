За частный детсад в Челябинске родители платят от 10 до 40 тысяч рублей в месяц

В Челябинске за посещение частного детского сада родителям придется заплатить от 10 тыс. до 41 тыс. рублей в месяц, передает корреспондент Накануне.RU.

Контрольно-счетная палата региона провела анализ по 80 частным детским садам города. В 42 детсадах ежемесячная плата варьируется от 10 тыс. до 15 тыс. рублей, в 32 детских сада за посещение придется заплатить от 15 тыс. до 20 тыс. рублей, еще в шести детсадах плата составляет от 20 тыс. до 41 тыс. рублей.

Восемь дошкольных учреждений имеют лицензию с правом осуществлять образовательную деятельность, остальные оказывают только услуги по уходу и присмотром за детьми в жилых домах.

В некоторых частных детских садах для зачисления ребенка могут потребовать внести вступительный взнос, который не входит в стоимость месячного абонемента.

Челябинским родителям напомнили, что при выборе частного детсада важно обратить внимание на качество питания, игрушек и постельных принадлежностей, чистоту в помещениях и наличие развивающих программ и специалистов.