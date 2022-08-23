23 Августа 2022
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Происшествия Свердловская область
станция скорой помощи, Сатка, (2020) | Фото: Накануне.RU

Полиция начала проверку после нападения на станцию "скорой" в Академическом

УМВД по Екатеринбургу проводит проверку после сообщения о нападении на станцию "скорой помощи" в Академическом районе. Инцидент произошел сегодня ночью, в результате чего был избит водитель.

"Сообщение о конфликте поступило в отдел полиции №8. В настоящее время сотрудниками территориального ОВД проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются очевидцы инцидента", - рассказали Накануне.RU в пресс-службе полиции.

Речь идет о станции "скорой помощи" на Рябинина, 32. По неизвестной причине двое неизвестных перелезли через забор, однако встретились с водителем бригады, который и попытался их остановить. В итоге мужчина получил травму головы. Убегая, неизвестные обещали вернуться утром и расстрелять сотрудников станции.

Теги: Академический, станция, скорая, нападение, проверка, полиция



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