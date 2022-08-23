Патрушев: Учения в Таджикистане нужны США для изучения потенциального театра военных действий

Военные учения в Центральной Азии нужны США, в первую очередь, для ознакомления с потенциальным театром военных действий, уточнения целей и карт. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, передает ТАСС.

Он выразил надежду, что все страны-члены ШОС осознают, какие чрезвычайно высокие риски для безопасности представляют "эти американские инициативы".

10 августа в Таджикистане начались учения "Региональное сотрудничество - 2022" под командованием США и с участием военных из Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Монголии и Пакистана.