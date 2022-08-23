23 Августа 2022
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Экономика Дальневосточный ФО
Владивостокский морской торговый порт (2020) | Фото: vmtp.ru

Как в прошлом году: в Приморье порты снова задерживают отправление судов

В дальневосточных портах России снова начинают скапливаться суда, растет нагрузка на терминалы. Информацию подтверждают участники логистического рынка и грузоотправители, пишут "Ведомости".

В прошлом году из-за проблем в глобальной логистике на фоне пандемии в портах Приморья отправление грузов задерживалось подчас на несколько месяцев. Из-за этого начались проблемы с северным завозом на Камчатке, в Магаданской области и на Чукотке.

Ситуацией занимались все – от транспортной прокуратуры до вице-премьера Юрия Трутнева. Но, как видно, решить проблему окончательно не удалось, даже если учитывать снижение транспортных потоков в России на фоне военной спецоперации и санкций.

Теги: приморье, порт, задержка, пробки, логистика



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